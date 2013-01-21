Ставший уже традиционным фестиваль "Русская волна" в этом году пройдет на египетском курорте Шарм-Эль-Шейх. Это уже 13 по счету праздник музыки и спорта, проводящийся Россией на территории Египта.

Гости фестиваля смогут стать участниками школ вейкбординга, виндсерфинга или кайтсерфинга. Работать они будут каждый день, а обучать желающих возьмутся опытные спортсмены.



Все посетители фестиваля смогут обучиться танцам, позаниматься йогой, их ждут самые разные конкурсы, шоу – мисс "Русская волна", бодиарт, игра "Что? Где? Когда?", турниры по теннису и многое другое. Вечерами в пятизвездочном отеле Grand Rotana будут проходить выступления диджеев и известных музыкантов.