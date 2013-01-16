Туристы смогут забронировать лечение в евпаторийских клиниках через интернет

В этом году в Евпатории планируют создать систему онлайн-бронирования лечебных и оздоровительных программ.

Об этом курортно-информационному центру сообщил заместитель Евпаторийского городского головы Сергей СТРЕЛЬБИЦКИЙ, передает Курортно-информационный центр.

«Онлайн-бронирование в мире очень популярно, и в Евпатории эта возможность должна быть доступна. Мы хотим объединить все наши здравницы вокруг единого санаторно-курортного продукта, что позволит создать «общекурортную поликлинику». Отдыхающие смогут останавливаться в гостиницах или в частных объектах размещения, но при этом проходить лечение в санаториях города», – пояснил он.

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