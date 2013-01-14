За два года дубайский застройщик построит 72-этажный отель

За два года дубайский застройщик Emaar Properties построит 72-этажный отель, согласно проекту, заявленная высота будущего отеля - 370 метров, для размещения гостям предложат 200 номеров и более 520 апартаментов.

Отель будет строиться под брэндом The Address, место застройки расположено недалеко от самого высокого здания мира – небоскреба Burj Khalifa в районе Downtown Dbai.

Объект будет введен в эксплуатацию в 2015, анонсируют власти Дубая.