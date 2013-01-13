Запрет на расчеты банковскими карточками ввели в Ватикане

В предстоящий вторник закончится возможность покупать туры в Ватикан через Интернет с помощью кредитной или дебетовой карты. Банк Италии приостановил обработку всех операций по банковским картам, а также всех электронных платежей, совершенных на территории Ватикана.

Причиной запрета стало несоблюдение Святым Престолом в полном объеме международных правил борьбы с отмыванием денег. О запрете официально заявил глава пресс-службы Ватикана отец Федерико Ломбарди.

Введение запрета означает, что туристы в ближайшее время не смогут воспользоваться кредитными или дебетовыми картами для оплаты билетов в музей или покупок в сувенирных лавках, передает портал tickets.ua. С 15 января нельзя будет купить и билеты в музеи Ватикана через Интернет.

Ежегодно самое маленькое государство планеты посещает свыше 5 млн туристов. Если не учитывать пожертвований и инвестиций, продажа сувениров, билетов в музей, открыток и почтовых марок является единственным источником дохода для Святого Престола.

Годовой оборот музеев и сувенирных магазинов Ватикана превышает €100 млн.