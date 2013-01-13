В Кемеровской области в ближайшие три года появится целая деревня, посвященная йети, на горнолыжном курорте Шерегеш в Таштагольском районе.

Один из гостиничных комплексов курорта возведет в рамках проекта несколько домиков для проживания туристов (на 60 гостиничных номеров), рестораны, медцентр, развлекательный комплекс для детей (йети-парк) и резиденцию хозяина тайги, где будет проживать и общаться со всеми желающими "живой снежный человек". Об этом сообщил официальный информационный портал Кемеровской области.

Чтобы добраться до резиденции и увидеть йети, ребятам предстоит пройти через развлекательный комплекс: преодолеть "тропу Шамана", побывать в многоэтажном чуме. Здесь их будут встречать сказочные персонажи, можно будет попробовать свои силы в народном творчестве в различных мастерских. Также в йети-парке появится свой музей.

"АН" писали, что в октябре 2011 года в Таштаголе прошла международная конференция по гоминологии, в которой приняли участие ученые из США, Канады, Монголии, Швеции, Эстонии и Китая. Тогда они пришли к выводу, что собранные в ходе конференции артефакты "на 95% свидетельствуют об обитании снежного человека в Горной Шории".

Осенью 2010 года в Шории установлен официальный праздник - День снежного человека. Губернатор региона Аман Тулеев пообещал заплатить один миллион рублей тому, кто найдет и приведет к нему "реликтового гоминида".



Горная Шория - горно-таежный регион, расположенный в южной части Кемеровской области на стыке Алтая и Саян. Там расположен один из самых популярных в Сибири горнолыжных курортов.