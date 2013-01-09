ГОД ЗМЕИ - ВРЕМЯ КИТАЯ В РОССИИ

Г-н Лю Цзяньмин , и.о. главы Дипломатического Представительства Государственного Управления по делам туризма КНР:

1. В рамках года российского туризма в Китае прошло около двухсот мероприятий, многие впервые за всю историю сотрудничества в области туризма. хочется выделить мероприятие «сотня китайских журналистов в России»и телепрограмму «Здравствуй, Россия!», в рамках которого в июне 100 китайских журналистов посетили Россию. В течение визита, журналисты побывали более чем в 20 городах России, добрались до Камчатки на востоке, Калининграда на западе, побережья Черного моря на юге и до Северного Ледовитого океана на севере. Итогом стал 100-серийный документальный фильм «Здравствуй, Россия!», который вызвал широкий резонанс у зрителей. Очень яркими и запоминающимися стали также церемонии открытия и закрытия года российского туризма в Китае. Одним из главных событий в туризме Китая стало заседание Постоянного Комитета ВСНП в августе этого года в Пекине Обсуждался проект закона о туризме, что свидетельствовало о юридическом законодательном оформлении изменений в китайской туристической сфере. Цель выхода в свет закона о туризме – защита законных прав и интересов туристов и туристических организаций, упорядочение рынка туристических услуг, динамичное развитие туристической индустрии. Законопроект поможет продвигать регионы Китая за рубежом, урегулирует стандарты турпоездок а также запретит турагенствам заставлять туристов покупать те или иные товары в определенных местах. Также четко будут прописана плата за услуги гида; в частности она должна уже входить в стоимость тура или же вопросы дополнительной оплаты экскурсовода должны оговариваться заранее. Рынок внутреннего туризма в Китае считается самым большим в мире, а по количеству туристов из-за рубежа страна занимает 3-е место. Тем не менее, внятного закона о туризме в Китае до сих пор нет. Поэтому новый закон должен превратить туризм в одну из основных отраслей экономики КНР.

2. Следующий год объявлен годом Китайского туризма в России, Среди более, чем ста намеченных мероприятий, участие Китая в качестве почетного гостя в международной туристической ярмарке в Москве. Пресс-тур для сотни российских журналистов и представителей туристических компаний. Организация международных стажировок в Китае для преподавателей и студентов российских институтов по туризму. Оказание помощи туристическим компаниям в организации мероприятия "тысяча русских туристов в Китае". Одним из наиболее интересных событий станет проведение автопробега "Москва-Пекин" по аналогии с прошедшим в этом году автомарафоном «Пекин-Москва». С января следующего года, по утверждению Госсовета КНР, города Пекин и Шанхай вводят 72-часовой режим безвизового транзита (TWOV) для граждан 45 стран мира при условии наличия у граждан визы и авиабилета в другую страну. Это будет промотировать дальнейшее развитие китайского туризма вместе с другими сферами национального хозяйства, таких как транспорт, рестораны, гостиницы, транспортные перевозки, организация международных конференций, выставок и деловых встреч и др. Это также положительно скажется на развитии промышленной структуры, стимулировании экономического роста и расширении внешнего общения и сотрудничества Китая с другими странами.

3. Новогоднюю ночь я планирую провести на даче за городом, любуясь на зимний российский пейзаж. Надеюсь, новый год принесет нам еще больше счастливых мгновений и ярких прекрасных событий. Удачи и успехов всем в наступающем 2013 году!