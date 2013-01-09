Церковь Бориса и Глеба в Кидекше обретает второе рождение

Чем замечателен был год уходящий? Планы на год наступающий? Где вас застанет новогодняя ночь? Накануне Нового года по традиции "АН" дают слово руководителям структур, имеющим прямое отношение к развитию туризма.

Светлана МЕЛЬНИКОВА, директор Государственного Владимиро-Суздальского музея-заповедника:

1. Для нашего музея уходящий год был удивительно результативным. Наконец-то завершился серьезный этап масштабных ремонтно-реставрационных работ в церкви Бориса и Глеба - древнейшем белокаменном храме владимиро-суздальской земли, где сохранились фрагменты фресок XII века. Реставраторы укрепили и очистили белый камень на фасадах храма. Было установлено современное дорогостоящее оборудование для поддержания оптималього температурного режима и нужной влажности. Строительным работам предшествовали археологические раскопки, которые провел Институт археологии РАН во главе с директором Н. А. Макаровым. Весной посетители акции «Ночь в музее» могли полюбоваться деликатной подсветкой храма . В наступающем году реставрационные работы продолжатся, на этот раз в интерьере церкви: своего часа ждут фрески и белокаменные стены.

Подготовлено к печати и уже лежит в типографии уникальный труд – многолетнее исследование первого суздальского историка Анании Федорова «Историческое собрание о богоспасаемом граде Суждале». В музейном собрании хранится четыре его списка. Нашими исследователями отдела книжных и рукописных фондов удалось «очистить» авторский текст XVIII столетия от поздних исправлений. Надеемся, что это издание будет интересно и широкому кругу читателей, и тем, кто целенаправленно интересуется историей России. Гордимся тем, что книга, не издававшаяся с XIX века, увидит свет именно во Владимире.

2012 год – стал годом российской истории, приуроченный к 1150-летию зарождения российской государственности. Эта тема звучала на уникальной выставке «Владимир – древняя столица». Ее посетители могли увидеть грандиозную коллекцию янтаря, великолепный клад ювелирных украшений XII века, первую монету Древней Руси – серебреник князя Владимира Красное Солнышко. Все эти бесценные экспонаты лишь недавно стали частью музейного собрания. На выставке «Недаром помнит вся Россия», посвященной 200-летию войны 1812 года, мы вспомнили наших земляков-владимирцев, защитивших Родину в годину Наполеоновского нашествия.

В дни памяти святого новомученника Афанасия Сахарова, прошедшего сталинские лагеря, владимирские музейщики открыли удивительно пронзительную выставку, которая получила высокое признание Владимиро-Суздальской епархией. Директор музея и автор выставки Олег Гуреев удостоились медали Афанасия Сахарова.

2012 год был богат на удивительные обретения. На кладбище Сен-Женевьев-де-Буа в Париже усилиями музейных сотрудников было найдено захоронение нашего земляка Николая Николаевича Сомова, - четырежды градоначальника Владимира, депутата царской Государственной Думы. Сомов

являлся основателем ряда благотворительных обществ, занимался вопросами образования, был попечителем женской гимназии. Именно Сомов хлебом-солью приветствовал императора Николая II во время его путешествия во Владимир в 1913 году. Умер Сомов в 1934 году в Париже в полной безвестности. По инициативе нашего музея были собраны добровольные пожертвования на памятник. В конце октября в присутствии Губернатора Владимирской области на могиле Николая Николаевича Сомова было установлено созданное на народные деньги гранитное надгробие. Украшающая его бронзовая доска в стиле модерн - бескорыстный дар владимирских реставраторов.

2. Сотрудниками музея будет продолжена большая выставочная работа. Наступающий год отмечен 400-летием Дома Романовых и среди наших планов - экспозиции, посвященные Екатерине II, Евфросинье Московской - в миру Евдокии, жене Дмитрия Донского. Продолжит работу выставка «Драгоценный убор иконы» из наших фондов. Из 250 экспонатов – произведений искусства XVI-XX веков, многие выставляются впервые после многолетней кропотливой работы реставраторов. . Продолжим реставрационные работы в белокаменной резиденции князя Андрея Боголюбского в Боголюбово. В планах – реставрация Рождественского собора в Суздале, работы в древнем владимирском Успенском соборе. Из музейных фондов будут представлены картины художников Владимирской земли. И, как всегда, ждем всех в Суздаль на наши традиционные музейные праздники – Праздник Огурца, Троицу, Яблочный Спас!

3. Очень надеюсь, что новогодняя ночь меня застанет в моем доме с близкими, родными и любимыми людьми. Будет накрыт праздничный стол, зажжем камин. Елка – обязательно настоящая, из леса. Каждый год я покупаю для нее новую игрушку - эксклюзивную работу. На этот раз на ветке появится испанский фарфор.