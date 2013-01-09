Первый рейс фирменного поезда Назрань - Москва состоится 10 января

С 10 января из Назрани в Москву и обратно начнет возить пассажиров новый фирменный скорый поезд №146/145 «Ингушетия».

Фирменный поезд будет состоять из 14 вагонов последней модификации 2012 года выпуска: шесть плацкартных вагонов, пять купейных вагонов, один вагон СВ, вагон-ресторан и штабной вагон. Глава Ингушетии Юнус-бек Евкуров отметил, главные достоинства нового поезда - скорость и комфорт.

Время движения состава из Москвы в Назрань будет сокращено почти на шесть часов. С точностью до минут время проезда в пути будет известно 10 января.

Поезд №146/145 будет отправляться с Казанского вокзала Москвы по четным числам в 21.42 и прибывать в Назрань также по четным числам. Из Назрани поезд будет отправляться по четным числам в 17.00 и прибывать в Москву также по четным числам.