Нашли двух туристов, заблудившихся в районе горы Говерла в Карпатах

//Туризм

7 октября 2012, 17:39 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта bbc.co.uk

В Карпатах днем воскресенья украинским спасателям удалось найти тернопольских туристов, заблудившихся в районе горы Говерла в Ивано-Франковской области на западе страны накануне.

Как сообщает пресс-служба МинЧС сегодня, сообщение о том, что двое туристов из Тернополя после восхождения на Говерлу не вернулись в спортивную базу, поступило в 10.50, передал портал 062Донецк.

Для проведения поисково-спасательных работ оперативно выехали спасатели Ворохтянской районной части аварийно-спасательного отряда. Состав команды: пять человек и одна единица техники.

Заблудившихся туристов спасатели заметили в районе горы Пожежевская и провели их к спортивной базе. Состояние вернувшихся в цивилизацию – сносное, отделались легким испугом.