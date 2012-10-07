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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Туризм

Нашли двух туристов, заблудившихся в районе горы Говерла в Карпатах

, 17:39 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта bbc.co.uk
Фото с сайта bbc.co.uk

В Карпатах днем воскресенья украинским спасателям удалось найти тернопольских туристов, заблудившихся в районе горы Говерла в Ивано-Франковской области на западе страны накануне.

Как сообщает пресс-служба МинЧС сегодня, сообщение о том, что двое туристов из Тернополя после восхождения на Говерлу не вернулись в спортивную базу, поступило в 10.50, передал портал 062Донецк

Для проведения поисково-спасательных работ оперативно выехали спасатели Ворохтянской районной части аварийно-спасательного отряда. Состав команды: пять человек и одна единица техники.

Заблудившихся туристов спасатели заметили в районе горы Пожежевская и провели их к спортивной базе. Состояние вернувшихся в цивилизацию – сносное, отделались легким испугом.

ЛБ

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