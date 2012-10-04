Число туристов, отдохнувших в Крыму, побило показатели прошлого года

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4 октября 2012, 15:20 [ «Аргументы Недели. Украина» ]

В Крыму за 9 месяцев 2012 года отдохнуло 5,7 млн. человек - больше, чем за весь прошлый год. По данным министра курортов и туризма Крыма Александра Лиева, количество людей, отдохнувших на крымских курортах на 7,1% больше, чем на аналогичную дату прошлого года.

Глава ведомства отметил, что в 2012 году на 16,5% больше туристов посетило Крым в апреле и на 9,1% - в сентябре, по сравнению с 2011 годом.

«Мы постепенно продвигаемся к отметке 7 месяцев сезона в год. Это главное условие для мировых отелей и их порог минимальной рентабельности, – сказал Лиев. - Некоторые сети отелей уже смотрят в сторону Крыма с особым интересом».

Также министр подчеркнул, что положительно меняется география туристов. Количество отдохнувших россиян увеличилось с 1,42 млн. в 2011 году до 1,52 млн. в текущем. Доля россиян в общем количестве туристов в этом году составила 25% (в 2011 году – 21%), туристов других стран СНГ – 3%, дальнего зарубежья - 3%, украинцев – 69%. Причем, количество туристов, прибывших из российских городов авиатранспортом, выросло на 22%, сообщает "АН-Крым".

«Платежеспособность таких туристов намного выше: среднее количество средств, которое тратит российский турист в Крыму - 10 тыс. грн за 14 дней, украинец – 7 тыс. грн, но за 10 дней европеец оставляет в Крыму около 14 тыс. грн», - уточнил Лиев.