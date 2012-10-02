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Посольства Германии будут закрыты 3 октября: День германского единства
2 октября 2012, 17:56 [ «Аргументы Недели» ]
Из-за праздника будет закрыто Посольство Германии в Москве, включая визовый отдел. Также не будут работать генеральные консульства ФРГ в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Калининграде.
Сотрудники диппредставительства также уходят на каникулы с 22 по 26 декабря и с 29 декабря по 1 января включительно. Рекомендуется подавать документы на визу заблаговременно.
День германского единства отмечается с 1990 года в связи с воссоединением ФРГ и ГДР.