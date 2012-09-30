Ростуризм об отдыхающих в пострадавшей от наводнения Испании россиянах

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30 сентября 2012, 13:57 [ «Аргументы Недели» ]

Фото ГТРК.

Отдыхающие на пострадавшем от наводнения побережье на юге Испании россияне находятся вне опасности. Об этом в воскресенье сообщила пресс-секретарь Федерального агентства по туризму РФ Ирина Щеголькова.

По последним данным, десять человек погибли, 35 были ранены в пятницу в результате наводнений, вызванных проливными дождями на юге Испании, передает "Маяк".

Власти Андалусии эвакуировали более 5 тысяч человек из затопленных районов. В провинции Малага введено чрезвычайное положение. По данным государственной метеослужбы, за сутки в этой провинции выпало более 120 литров воды на один квадратный метр.