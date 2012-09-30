Россияне с 30 сентября могут без виз посещать Макао

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30 сентября 2012, 07:25 [ «Аргументы Недели» ]

intrips.ru

Россияне с 30 сентября 2012 года могут без виз посещать административный район КНР - Макао - "Азиатский Лас-Вегас".

Соглашение между Россией и специальным административным районом Китая о взаимной отмене визовых требований вступает в силу в воскресенье как для россиян, так и для жителей Макао, посещающих Россию.

В МИД РФ уточнили, что Соглашение предусматривает возможность для граждан России и постоянных жителей Макао совершать на взаимной основе безвизовые поездки на срок до 30 дней.

Административный район Макао был образован 20 декабря 1999 года на месте ликвидированной одноименной португальской колонии. Макао, как и Гонконг, обладает правами расширенной автономии, в частности, может самостоятельно устанавливать визовый режим

В настоящий момент Макао - единственный район Китая, на территории которого официально разрешены азартные игры. Начиная с 2010 года на игорный бизнес приходится около 70 процентов всех доходов бюджета Макао.