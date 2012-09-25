В России стартовало роуд-шоу "Добро пожаловать в Москву!". Накануне первая остановка была сделана в Краснодаре. Программа рассчитана до 2016 года и разработана при участии столичного Комитета по туризму и гостиничному хозяйству специально для привлечения в мегаполис российских и зарубежных путешественников.

Основная цель - развеять миф о дороговизне отдыха в Москве, а также рассказать об уникальных достопримечательностях города, передает ТВЦ. В программе краснодарского дорожного шоу презентация широких и многообразных туристических возможностей столицы, в том числе развитой музейной и гостиничной инфраструктуры.

"Мы хотим рассказать представителям туристических агентств в российских регионах, и через них - нашим потенциальным туристам, проживающим в российских регионах, что Москва, во-первых, имеет огромный туристический потенциал, огромное количество музеев, театров, развлекательных центров и так далее, рассчитанных на любой вкус, кошелек - вне зависимости от интересов, рассказала руководитель проекта роуд-шоу "Добро пожаловать в Москву!" Ольга Рогожникова.