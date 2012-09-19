Жители Берлина не хотят видеть туристов в городе

Жители Берлина недовольны таким количеством иностранных туристов в городе. "Берлин вас не любит", "Хватит шуметь, отправляйтесь домой", - гласят плакаты, расклеенные в Кройцбурге и Фридрихштайне.

"Извините, входа для хипстеров из США нет", - такая табличка висит в одной из галерей немецкого города. На улицах Берлина людей стали оскорблять только потому, что кто-то похож внешне на туриста.



В городе на данный момент отелей больше, чем в Нью-Йорке, а власти Берлина планируют в ближайшие два года увеличить номерной фонд еще на 8 тысяч комнат, сообщает Turist.ru. При этом иностранные туристы приносят городу ежегодно порядка 10,3 миллиарда евро, это 10% от общего бюджета - многие города Европы могут только мечтать о таком туристическом буме.



