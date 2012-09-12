На выставке в Китае расскажут о туристическом потенциале Петербурга

Туристический потенциал Петербурга с 12 по 14 сентября будет представлен в Пекине в рамках международной выставки организации и планирования поощрительных путешествий и отдыха по инсентив-программе, деловых встреч, бизнес туров и конференций China Incentive Business Travel & Meeting Exhibition (CIBTM).



Как сообщили «Балтинфо» в пресс-службе комитета по инвестициям и стратегическим проектам, во время выставки специалистами комитета будет предоставлена подробная информация о туристических возможностях Северной столицы России в летний и зимний периоды, полная информация о гостиничной инфраструктуре города, местах проведения досуга и отдыха.



В рамках выставки представители Петербурга примут участие в обширной программе, включающей презентации новых направлений и услуг в сфере MICE (Meetings, Incentives, Confrences, Exhibition).



«Доля туристов из Азии, и в частности из Китая, неуклонно растет и имеет важное значение для увеличения туристского потока в Петербург. Основным препятствием в развитии сотрудничества и увеличении туристических потоков из Китая в Россию и наоборот является визовый вопрос. Однако в этом направлении уже сделан большой шаг вперед - Петербург активно принимает участие в безвизовом обмене туристскими группами с Китаем в рамках Межправительственного соглашения между правительствами двух стран. Согласно статистике число китайских туристов, прибывших в Петербург по безвизовому режиму неуклонно растет каждый год (в 2009 – 3401 чел., в 2010 – 4825 чел., в 2011 – 7953 чел.)», - отметили в комитете по инвестициям.



Выставка China Incentive Business Travel & Meeting Exhibition является стартовой площадкой перед осенне-зимним сезоном, выставка призвана объединить на единой площадке ведущих международных специалистов индустрии MIC

Добавим, что согласно распоряжению президента Российской Федерации 2012 год объявлен Годом российского туризма в Китае, а 2013 год – годом китайского туризма в Российской Федерации. Таким образом, сотрудничество с Китаем в сфере туризма признано стратегически важным в российско-китайских отношениях.



В 2011 году Китай посетили около 2,5 миллиона российских граждан, что на 7% больше чем в 2010 году. По этому показателю в России КНР занимает второе место, после Турции. В 2011 году 810 тысяч китайцев посетили Россию с туристическими целями, что почти на 14% больше по сравнению с 2010 годом. Эти цифры приводятся в сообщении пресс-службы комитета.