Cотни туристов, в том числе россияне, не могут покинуть Египет

Из Египта не могут вылететь сотни туристов: бастуют сотрудники авикомпании Egyptair. После переговоров было объявлено о приостановлении акции до воскресенья. Вопрос в том, будут ли выполнены требования бастующих.



Если требования, включая повышение зарплаты, не будут удовлетворены, акция возобновится, пишет «КП».

Из-за забастовки египтян пострадали и россияне. Так, рейс на Москву отложен на два дня.



