В Крыму появится экскурсионный маршрут - «Крым - колыбель виноделия Тавриды»

В Крыму презентуют новый экскурсионный маршрут - «Восточный Крым — колыбель виноделия Тавриды». В рамках методической экскурсии состоится посещение сафари-ранчо, экскурсия по заводу марочных вин и коньяков «Коктебель», посещение Динотерия и пешеходная экскурсия по Феодосии.

«Такой туристический маршрут был разработан в связи с тем, что Крым всегда славился своими виноградниками, крымские вина уже на протяжении нескольких сотен лет знамениты на весь мир, и Министерство курортов и туризма не может обойти такую тему, как винный туризм», — рассказала заместитель начальника управления туризма Министерства курортов и туризма АРК Инесса КАЧАН.

«АН Крым» сообщали, что с 30 августа в Крыму стартовал проект разработки культурно-этнографических маршрутов, которые предполагают повышение популярности среди туристов не только Южного берега Крыма, но и степных регионов полуострова. В Нижнегорском, Кировском, Красногвардейском, Сакском и Белогорском районах будет презентована культура украинцев, немцев, швейцарцев, чехов, эстонцев и евреев, в разное время проживавших в Крыму.