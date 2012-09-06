Назван список самых посещаемых стран в мире

Франция, США и Китай лидируют в списке самых посещаемых стран мира, в списке нет ни одной страны из Африки, Ближнего Востока и Южной Америки, свидетельствует список Всемирной организации по туризму.

Туры во Францию приобрели 76,8 млн туристов, США увидели 59,7 млн туристов, а Китай посетили 55,7 млн туристов. Китай впервые в своей истории оказался на третьем месте данного списка, здесь можно посетить древние города, исторические места и оказаться на прекрасном пляже.

На четвертом месте Испания, пятой оказалась Италия.

28,1 млн туристов посетили Великобританию, на седьмом месте - Турция. Восьмое место отдано Германии, на девятом - Малайзия, и замыкает список - Мексика.