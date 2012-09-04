Как сделать Петербург туристической Меккой?

Прежде всего – развивать инфраструктуру. Причем серьезный вклад в ее развитие призван внести малый бизнес.

Для того, чтобы сделать Петербург туристической Меккой, необходимо развивать туристическую инфраструктуру, считает директор департамента туризма и региональной политики Министерства культуры РФ, член Общественного совета Сергей Корнеев. В беседе с корреспондентом портала «Новости малого бизнеса» он отметил, что Петербург уже многого достиг в этом отношении.

Так, в городе около 400 крупных гостиниц, представлены практически все мировые бренды отельного бизнеса, кроме того, по разным данным – действуют от 800 до 1000 мини-отелей (а это, как правило, малый семейный бизнес). Благодаря опять же малому бизнесу, достаточно активно развивается сеть небольших кафе и ресторанов с качественной едой. На очереди - развитие транспортной и информационной инфраструктур. «В свое время Екатерина II издала Указ, согласно которому улицы в Санкт-Петербурге должны иметь таблички, на которых названия улиц должны быть обозначены на русском и немецком языках», - рассказал он и предложил все здания города обеспечить двуязычными табличками.

Также на двух языках, английском и немецком, должны быть, по его мнению, написаны все информационные щиты и дорожные указатели. Это привлечет в город индивидуальных туристов, которые в настоящее время не способны в нем самостоятельно ориентироваться, считает Сергей Корнеев. Глава туристического департамента отметил, что с каждым годом все активнее развивается именно индивидуальный туризм. «А поэтому важно свести сайты всех городских отелей, в том числе и мини, учреждений культуры и транспортных компаний – как крупных, так и небольших, - в единый сайт, или хотя бы на сайте правительства давать ссылки на сайты гостиниц и музеев», - подчеркнул г-н Корнеев.