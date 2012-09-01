В Петербурге обсудили развитие туризма

Накануне в Петербурге при участии Комитета по инвестициям и стратегическим проектам состоялось совещание по актуальным вопросам развития туристической отрасли в Санкт-Петербурге, Москве и Северо-Западе Российской Федерации.

Организатором встречи выступили Департамент туризма и региональной политики Министерства культуры Российской Федерации и Полномочное представительство Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе. Об этом сообщает пресс-служба Смольного. В ходе встречи участниками туристического сектора был отмечен рост туристических потоков как из России, так и из-за границы. При обсуждении перспектив развития отрасли особенный упор специалисты сделали на событийном туризме.В качестве примера наиболее интересного и полного событийного календаря был приведен календарь Санкт-Петербурга - единственный в стране, активно используемый туристами. Вновь был поднят вопрос введения безвизового режима для туристов, находящихся на территории России не более 72 часов. Соответствующее письмо в рамках совещания было передано директору Департамента туризма и региональной политики Министерства культуры Российской Федерации Сергею Корнееву для его дальнейшего рассмотрения на правительственном уровне.