Российские туристы попали в очередную западню. Теперь в Хорватии

Отдыхающие в Хорватии рассказывают, что в отелях им заявили: при вылете необходимо заново оплатить проживание. Без этого представители местного туроператора грозят не выпустить около 100 россиян из страны.

Также туристам пока не выдали на руки обратные билеты. В качестве туроператора с российской стороны значится компания "Черри тур».

Не везет последнее время «нашим»: только сегодня утром в Москву вернулись отдыхавшие в Египте клиенты компании "Эль Вояж". Чартер был оплачен за счет финансовых гарантий туроператора. Самолет привез более 200 человек. Многим из них пришлось завершить отпуска раньше срока — "Эль Вояж" также не оплатил номера в отелях, и туристов начали выселять. Накануне туроператор приостановил свою деятельность из-за финансовых проблем. Отменены пять рейсов из Москвы в Хургаду. Общее количество пострадавших может превысить 500 человек, сообщают vesti.ru. Все клиенты "Эль Вояжа" могут обратиться за компенсацией в страховую компанию.





Ранее "АН" сообщали: В России появилась "ростурпомощь", путешественники могут чуть расслабиться.