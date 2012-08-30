Путешественники смогут больше не бояться банкротства туроператоров, поскольку в России появилась новая структура. Как будет работать "Ростурпомощь", рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

По его словам, в Европе действует около десяти подобных структур.

"Ростурпомощь" поможет туристам как с эвакуацией на родину, так и с размещением до вылета. Это не касается путешествующих самостоятельно, так как бюджет "Ростурпомощи" состоит только из отчислений туроператоров.

Создание организации не отразится на стоимости туров для покупателя, так как взносы (около 30 рублей за каждого путешественника) платит туроператор.



Фонд должен быть учрежден до ноября. До мая следующего года в него должны войти все туроператоры.

Пока "Ростурпомощь" не начала работу, туристы, отправляющиеся на отдых, должны позаботиться о своей безопасности сами, пишут vesti.ru. Главное, что можно для этого сделать, — внимательно изучить договор с туроператором. Там обязательно должен быть пункт о том, что страховая компания в случае неоказания услуг должна возместить вам ущерб, реквизиты оператора в том случае, если тур покупается у агента.



