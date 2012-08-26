На прощанье лето окатит четырёхметровыми волнами берег Крыма

Согласно данным Крымского гидрометеоцентра, 28-30 августа в отдельных районах автономии пройдут сильные дожди с грозами, местами крупный град и шквалы 25-30 м/с, передают «Аргументы недели - Крым».

Температура воздуха значительно снизится: ночью до + 8-13 градусов, днем - до +19-24 градусов, передает пресс-служба крымского главка МЧС.

В акваториях Черного и Азовского морей ожидается высота волн до двух-четырех метров.

В связи с этим спасатели советует жителям и гостям полуострова воздержаться от походов в горы и выходов в море в непогоду.

«Во время грозы избегайте открытой местности и возвышенностей, не стойте под отдельными деревьями, электроопорами, вблизи металлических конструкций, не пользуйтесь телефонной связью. В помещениях желательно не включать электроприборы. Особое вниманию обратите на безопасность детей. В случае возникновения чрезвычайного происшествия или ситуации, обращайтесь в службу спасения, по телефону «101»», - призывают в пресс-службе ведомства.