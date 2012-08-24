В России было учреждено объединение туроператоров в сфере выездного туризма по оказанию экстренной помощи туристам - "Ростурпомощь". Об этом сообщает Федеральное агентство по туризму, где в пятницу состоялось учредительное собрание объединения.



В работе учредительного собрания "Ростурпомощи" приняли участие руководители и представители 31 российского туроператора, отраслевых объединений туроператоров и туристской индустрии, а также региональных органов управления в сфере туризма. До ноября текущего года организации предстоит оформить общероссийский статус, заявил в ходе собрания руководитель Ростуризма Александр Радьков. Вплоть до этого срока организации также необходимо будет принять нормативные правовые акты, правила профессиональной деятельности, локальные акты объединения, а также сформировать его внутреннюю организационную структуру.