Россиян пустят без шенгнеских виз на четыре греческих острова

Россияне могут посещать без шенгенской визы четыре греческих острова — Хиос, Лесбос, Кос и Родос, получая разрешение на въезд прямо в портах этих островов, при условии, если они приедут из Турции.

Туристы, которые прибывают из турецких городов Бодрум и Мармарис на паромах на Хиос, Лесбос, Кос и Родос, получали бы визу на 15 дней прямо в портах, оплатив только консульский сбор в 30 евро, передает Вести.ру.

Каждый день из Бодрума на остров Кос прибывает до семи паромов по 200 пассажиров каждый, и примерно 5-7 судов ежедневно прибывает из Мармариса на Родос.

Без шенгена из Турции в Грецию можно попасть до 30 сентября.