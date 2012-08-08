Михаил Прохоров в Турции построит пятизвездочный отель

В начале 2013 года российский миллиардер Михаил Прохоров планирует приступить к строительству пятизвездочного люксового отеля класса "люкс" в Турции. Этой возможности предприниматель ждет уже пять лет.

Известно, что бизнесмен приобрел участок земли площадью 175 кв.м. в районе Алтынкум за $20 млн – именно здесь и появится новый отель на 400-500 номеров. Целевая аудитория отеля – самостоятельные туристы из России. Строительство гостиницы, рассчитанной на 400-500 комнат, обойдется примерно в 150 миллионов рублей. Сейчас идет подготовка разрешительной документации. Фундамент нового отеля планируют заложить уже в этом году или начале следующего.

По словам г-на Прохорова, появление нового отеля в области Чешме будет способствовать продвижению этого региона на российском туристическом рынке. Сам бизнесмен отдыхает на этом турецком курорте не менее 3 раз в год.