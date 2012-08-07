В аэропорту Анталии немцам не повезло: сибиряки перекрыли им выход на посадку

В минувшие выходные 300 туристов из Новосибирска, многие — с маленькими детьми, провели больше 12 часов в аэропорту турецкой Анталии. По словам туристов, причину задержки рейса и точное время вылета им никто не объявлял.



В итоге россияне перекрыли посадку пассажиров, вылетающих в немецкий Штутгарт, чтобы на их проблемы хоть кто-то обратил внимание.

Фото и видео разместила на своей страничке "ВКонтакте" одна из туристок – Татьяна Набокова.

Она же пишет, в частности, о том, что турфирма, от которой новосибирцы отдыхали в Анталии, не шла с ними на контакт, отелем их не обеспечили, не давали ни воду, ни пледы детям.

"Только после того, как 100-150 россиян перекрыли посадку Штутгарту, на нас в аэропорту обратили хоть какое то внимание", — пишет Татьяна Набокова. По ее словам, представитель турфирмы вышел к туристам только после того, как его начали вызывать по громкой связи. В итоге самолет с туристами из Новосибирска должен был вылететь из Анталии в 18:00 3 августа, но вылетел только в 8:30 4 августа.

Как выяснилось, всё это время в аэропорту Турции стоял их самолет, который ремонтировали, но сибиряки об этом не знали.

После возвращения домой туристы обратились в местные СМИ, а те – к региональному представителю турфирмы, на которую жаловались туристы. По словам главы регионального туроператора, ей непонятно, почему пассажиры не обратились в турфифрму напрямую и почему о событиях, произошедших 3 августа, она узнала лишь через несколько дней.

Глава этой туркомпании обвинения в адрес компании она назвала "информационной атакой со стороны конкурентов". Якобы, туристам была предоставлена гостиница.

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе после разговора с новосибирским представительством данного туроператора сообщила Вестям.Ru о том, что, действительно, задержка этого рейса в аэропорту Анталии была, но ни о каких 12 часах ожидания речи нет.

Там утверждают, что в туркомпанию в день задержки рейса никто не обращался. Они готовы рассмотреть все жалобы от туристов, которые они напишут в письменном виде и подадут в установленном порядке.

Майя Ломидзе предполагает: действительно, могла сложиться такая ситуация, что представителя туркомпании в аэропорту не было. "Вероятно, он проводил туристов до дверей аэропорта и уехал, а они, скорее всего, не могли до него дозвониться", — говорит представитель АТОР.

Отвечая на вопрос, что делать людям в такой ситуации, Ломидзе советует: "Если рейс задерживается, а туристов не предупредили и привезли в аэропорт к первоначальному времени вылета, то он должен попытаться связаться с представителем туроператора".

"При этом представитель туркомпании должен выйти на связь и проинформировать о корректном времени вылета. Если это не получается сделать по каким-то причинам, можно посмотреть время вылета и изменения в самом аэропорту на информационной стойке. Однако это не снимает ответственности с туроператора, и турист имеет право направить претензии, что его не проинформировали об изменении времени вылета", — говорит Майя Ломидзе.

Она также поясняет: претензия должна быть направлена в письменном виде и как можно быстрее после возвращения туриста на родину. Однако, пожалуй, немногие знают, что права пассажиров чартерных рейсов кардинально отличаются от прав пассажиров регулярных рейсов.

"По международным воздушным правилам задержка чартерного рейса до 5 часов считается в пределах нормы. В течение этого времени ни туроператор, ни авиакомпания не обязаны что-то делать для туристов, — поясняет Майя Ломидзе. — Только в том случае, если задержка чартерного авиарейса – более 5 часов, авиакомпания обязана заняться этим вопросом и предоставить пассажирам еду, питье и ночевку (если это ночное время)".



