Туристам из Китая Москва разрешает безвизовый въезд

Организованным туристическим группам из Китая столичные власти намерены выдавать групповые визы. Пока такие визы практикуются только для посещения нескольких регионов Дальнего Востока.



Российская столица намерена распространить такую практику и на свою территорию, желая таким образом увеличить туристический поток из Китайской Народной Республики непосредственно в Москву.

Как заявил заместитель председателя комитета по туризму и гостиничному хозяйству Москвы Георгий Мохов, сейчас готовится соответствующий регламент, отрабатывается механизм взаимодействия с Ростуризмом и пограничной службой.





Напомним, ранее стало известно о планах российских властей облегчить иностранным туристам возможность посещения значимых культурных мероприятий страны. С этой целью предполагается ввести трехдневное безвизовое пребывание на территории России



