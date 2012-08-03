Распробовали Крым на вкус: На отдых в Ялту стали ехать европейцы

В курортном сезоне текущего года Ялта существенно расширила географию туристического потока.

Об этом заместитель городского головы Ялты Елена Юрченко сообщила на совещании «О ходе курортного сезона в АРК», передают «Аргументы недели - Крым».

«К нам приезжают туристы не только из Украины, России и Белоруссии, но и из стран Прибалтики, Восточной и Центральной Европы. Активно развивается круизный туризм. Цифры говорят сами за себя. Приток туристов у нас порядка 7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года», – подчеркнула Юрченко, сообщил Курортно-информационный центр.

Она напомнила, что в 2011 году туристический сбор по Ялте составил 3 млн грн. В этом году прирост туристического сбора составляет уже 5%.

По ее словам, такой положительной динамике способствуют развитие событийного туризма и уникальные туристические проекты Большой Ялты. Среди них: единый справочный информационный номер 3210, проект «Телегид», гостевая карта туриста.