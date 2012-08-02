Россиянки подрались в турецком отеле. В ход пошел нож

В одном из отелей курортного района Турции Мармарис отдыхающие стали свидетелями жуткого «представления»: две полуголые россиянки бегали по отелю, у одной в руке был нож.



Как сообщают местные СМИ, Надежда Руневич разругалась со своей соседкой по комнате. В ходе ссоры женщина схватила нож. Обе женщины выбежали из своего номера, продолжив разборки на улице. Разоружить агрессивную туристку удалось охране отеля. Была вызвана полиция, в полицейском участке выяснились причины такого агрессивного поведения Надежды. Оказалось, что Руневич больна шизофренией, давно принимает специальные лекарства для облегчения своего состояния, а в этот день, по всей видимости, забыла.

Пока не известно, какие меры будут предприняты к Руневич, так как отель, принявший туристку, уже пожаловался на то, что она с первого дня доставляла массу неприятностей постояльцам и персоналу.



