В Петербурге туристы в скором времени будут гулять по крышам

Экскурсии в стиле рэп и прогулки по крышам предложат туристам в Петербурге. Запрос на такие необычные экскурсии поступил от самих гостей города. Об этом сообщили в северо-западном отделении Российского союза туриндустрии.



В Петербурге уже готова новая обзорная экскурсия в рэп-стиле. Туристы будут садиться в уже привычные двухэтажные автобусы, но информацию об истории города они получат из наушников, где читают рэп, а не от экскурсовода.

Также в скором времени в городе может появиться и экскурсия по крышам домов.



