В Петербурге туристы в скором времени будут гулять по крышам
31 июля 2012, 22:19 [ «Аргументы Недели» ]
Экскурсии в стиле рэп и прогулки по крышам предложат туристам в Петербурге. Запрос на такие необычные экскурсии поступил от самих гостей города. Об этом сообщили в северо-западном отделении Российского союза туриндустрии.
В Петербурге уже готова новая обзорная экскурсия в рэп-стиле. Туристы будут садиться в уже привычные двухэтажные автобусы, но информацию об истории города они получат из наушников, где читают рэп, а не от экскурсовода.
Также в скором времени в городе может появиться и экскурсия по крышам домов.