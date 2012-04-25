Россияне будут летать на отдых, в основном, в Грецию и Испанию этим летом

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25 апреля 2012, 15:20 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Фото с сайта greecetoday.ru

Наиболее популярными направлениями будущего летнего сезона среди россиян станут Испания и Греция. Об этом свидетельствуют результаты мониторинга международного туристического проекта Momondo.ru. По мнению экспертов, рост популярности этих направлений во многом связан с упрощением визового режима в обеих странах.

Анализ пользовательской активности в системе поиска авиабилетов на сайте Momondo.ru показал, что спрос на эти направления в период с 1 июня по 31 августа повысился на 29 % и 24% соответственно, по сравнению с предыдущим годом, передает портал "Греция сегодня".

Что касается роста спроса на другие направления, то стоит отметить Украину -11,3%, Болгарию -10,5%, Черногорию - 9% и Хорватию - 8,9%.