Китайские инвесторы заинтересовались потенциалом Чеховского района в Подмосковье

//Туризм

24 апреля 2012, 23:01 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

О крупном инвестиционном проекте Чеховского района рассказало Международное радио Китая. Аудитория слушателей составляет почти три миллиарда человек. Вещание ведется на 67 языках. Во вторник уже получены первые практические результаты.

Крупные инвестиционные компании Китая заинтересовались экономическим и туристическим потенциалом Чеховского района Подмосковья, начался первый этап переговоров представителей двух регионов о сотрудничестве.

"Нам бы хотелось развивать отношения не с одним каким-то городом, а с ассоциацией китайских городов провинции Гуанси. Мы готовы предложить китайским инвесторам ряд заманчивых проектов и производственных площадок для эффективного освоения. Главное, чего мы ожидаем от притока капитала, - стремительного, как в самом Китае, социально-экономического развития Чеховского района. Проще говоря, если инвесторы вкладываются, то реальную пользу от притока иностранного капитала должен ощутить каждый житель Чеховского района", - пояснил первый замглавы администрации Чеховского района Михаил Ипатов сообщает пресс-служба администрации района.

Китайскую сторону интересуют туристические возможности Чеховского района. Например, ежегодно тысячи туристов из Китая могли бы посещать Мелихово, святой источник Талеж, усадьбу Лопасня-Зачатьевское, связанную с именем Александра Пушкина, историческое место Молодинской битвы. В целом перспективы сотрудничества Чеховского района с китайской провинцией Гуанси будут масштабными и эффективными.

"Китайские инвесторы также высоко оценили экономическую привлекательность Чеховского района, в частности, его близость к Москве, собственную погрузочно-разгрузочную станцию, две федеральные трассы, готовые производственные корпуса, профессиональные кадры, а также благоприятную экологическую обстановку. Кроме того, Китай готов инвестировать и в социально-экономический и культурный сектор района", - говорится в сообщении.

"Чеховский район - первое муниципальное образование Московской области, которое продемонстрировало заинтересованность в установлении побратимских связей с городами богатейшей китайской провинции Гуанси", - отметил первый секретарь Канцелярии Советника посла КНР в России по торгово-экономическим вопросам господин Му Цзихуэй, принимавший участие в переговорах, сообщила пресс-служба района.

"АН" писали, что 15 февраля президент России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому стартовал Год российского туризма в Китайской Народной Республике. На 2013-й год в России назначен Год китайского туризма.