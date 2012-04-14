Необычное путешествие в сауне придумали в Финляндии

//Туризм

14 апреля 2012, 21:38 [ «Аргументы Недели» ]

В финской общине Куусамо недалеко от границы с Россией можно покататься на автобусе, оборудованном сауной и караоке. Сауна рассчитана на 10–17 пассажиров. Температура в ней может достигать 120 градусов, время путешествия — 4 часа.



Главной целью организаторов такого необычного времяпрепровождения было совмещение привычных туристических путешествий на автобусе с традиционным элементом финской культуры — сауной, что позволило их региону выгодно отличаться от остальных туристических мест Финляндии, куда туристы отправляются покататься на лыжах, пишет «Фонтанка».

Для переоборудования транспортного средства потребовалось 23 тысяч евро. Сауна на колесах пользуется большой популярностью у туристов, поэтому хозяева не зря надеются, что затраты скоро окупятся.

Единственный минус в том,что в автобусе нет бассейна с холодной водой. Однако и этот недостаток легко исправляется зимой, когда можно поваляться в свежем снегу.