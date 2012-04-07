«АЛБЕНА» 2012: бесплатно, быстро, безопасно!

Оптимальное соотношение «цена-качество» в сочетании с прекрасной экологией позволяют «АЛБЕНЕ» оставаться самым популярным семейным курортом Болгарии. А ее креативная команда и искреннее стремление дарить радость гостям способствуют ежегодному увеличению количества повторных клиентов. Показатель, как известно, один из главных, свидетельствующий об успешности турпродукта.

О привлекательности курорта и новинках предстоящего пляжного сезона рассказывает Красимира Стоянова – старший менеджер по продажам АО «Курортного комплекса «АЛБЕНА».

Это лето мы работаем под девизом «СЕЗОН ТРИ «Б»: Бесплатно. Быстро. Безопасно!» Что это означает?

Если вы приехали к нам с детьми, то первому ребенку не старше 12 лет гарантируется, бесплатные размещение и питание, не зависимо от категории отеля. Остальные ваши дети пользуются скидкой на размещение 70%.. К услугам абсолютно всех гостей, проживающих в парковой зоне на холме, бесплатные шатлы. Они курсируют с интервалом 30 минут с 9 утра до пяти вечера. На пляже бесплатно предоставляются 1 зонт, 2 лежака и 2матраса на номер. Все, кто расположился у бассейнов отеля, могут также воспользоваться бесплатными лежаками и зонтом. Отдыхающие в отелях «Ралица Суперирор», «Ралица», «Вита Парк», «Ком» могут с одиннадцати до половины пятого вечера покушать без затрат в пляжном ресторане «Гавана». Для остальных гостей, прибывших минимум на неделю в период с конца июня до начала сентября, предусмотрены бесплатные ужин и обед в одном из шести курортных ресторанов а-ля- карт. Еще один сюрприз сезона - WiFi . В шести отелях категории 5 и 4 звезды он бесплатный, во всех остальных стоимость за сутки 2 болгарских лв.

- «Б» - «Быстро», относится, видимо, к обслуживанию?

- Качественное и быстрое обслуживание гостей обеспечивают 3 000 человек персонала «Албены». Не включая команды аниматоров, служащих ресторанов, административных служб и тех, кто следит за состоянием территории курорта.

Но самым важным является то, что «Албена» всем обеспечивает быстрое бронирование на сайте www.albena.bg Предварительная оплата брони в течение 30 дней возможна с помощью кредитной карты или банковским переводом. Замечу, что каждый потенциальный гость может написать нам заранее о своих предпочтениях и замечаниях, директора ежедневно знакомятся с информацией. Таким образом, быстрое бронирование позволяет быстро реагировать на запросы наших клиентов.

Вот один только пример. Нам написали, что курорт морской, а рыбных блюд в ресторанных меню недостаточно. Соответствующая служба проработала этот вопрос, и теперь мы получаем свежую рыбу из соседней Греции.

- Безопасность. Что можете сказать о ней?

- Двенадцатый год подряд «Албена» обладатель престижного Голубого флага, свидетельствующего о чистоте прибрежных вод и пляжей.

25 профессиональных спасателей, специально обученных в службе Болгарского Красного креста, наблюдают за безопасностью в море и на берегу. Наш пляж оборудован тремя медицинскими пунктами, где в любой момент можно получить первую помощь врача.

Курорт предлагает исключительно экологически чистые продукты питания, в основном собственного производства. А те, что ввозятся, включая напитки, тщательно проверяются в специальной лаборатории по контролю за качеством.

- Отзывы туристов красноречиво свидетельствуют, «Албена» прекрасна круглое лето, и каждый месяц интересен по-своему. Если гости прибудут в мае…

- … они станут очевидцами богатых застолий в честь празднования Дня св. Георгия – являющимся одновременно национальным праздником Болгарской Армии. Считается, что с этого дня по-настоящему пришла весна, природа обновилась. В мае цветут магнолии, каштаны, акации, начинают благоухать розы. В июне - поспевает клубника, за ней черешня, персики. В июле вас ждет самое ласковое теплое море – 24-25 градусов. В августе «Албена» потчует гостей собственными дынями и арбузами. А по всей Болгарии всенародно отмечают Успение Пресвятой Богородицы. В этот день хорошо съездить в Варну, насладиться цветущим парком, праздничным салютом.

- Красимира, Ваши прогнозы на продажи в этом сезоне?

Прошлым летом в «Албене» отдохнуло 185 000 человек. В этом, если говорить о российском рынке, рассчитываем на прирост 15%. Среди зарубежных туристов - румыны, немцы, французы, а больше всего гостей из России – Москвы, Питера. Новосибирска. Еатеринбурга, Сургута, Самары… Два года подряд русские твердо держат лидерство и отличаются длительным отдыхом - от 21 дня и дольше. Случается, что бронируют номер сразу на 60 дней. Надеемся, что и в этом году будет так и даже лучше. Мы всегда рады гостям, приезжайте!

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