Московский туроператор ITC - "Международный клуб путешествий", испытывает финансовые проблемы, из-за которых фирма не оплатила проживание и перелет за рубеж некоторых клиентов.

Об этом сообщил источник в туристической отрасли, по его словам, сейчас за рубежом находятся около 150 клиентов ITC, еще порядка 300 туров уже продано. Но сколько именно клиентов компании могут столкнуться с трудностями он сообщить не смог.

Олег Мосеев - пресс-секретарь Ростуризма, подтвердил информацию, что туроператор в последнее время испытывает проблемы. Он сказал, что в ведомстве знают о проблемах туроператора и "на протяжении нескольких последних дней Ростуризм держит ситуацию под контролем и предпринимает конкретные шаги, чтобы российские туристы, находящиеся сейчас за рубежом по линии данной компании, не имели никаких проблем с пребыванием в отелях и перелетом", - цитирует его РИА Новости.