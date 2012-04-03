Из федерального реестра туроператоров исключены более 660 компаний

С начала 2012 года Ростуризм исключил из федерального реестра туроператоров более 660 компаний, точнее - 662 туркомпании, это на 109 больше числа включенных в реестр за тот же период – 553. Все эти компании исключены из реестра по различным причинам.

Об этом сообщается в приказах, размещенных на сайте ведомства.

Заместитель руководителя Ростуризма Евгений Писаревский сообщил, что приказы об исключении из реестра издаются в плановом порядке. Он подчеркнул: "Мы ждем, пока компании сдают финансовую отчетность, проводят реорганизации. Кто-то прекращает деятельность цивилизованно. Все эти изменения мы учитываем, принимая решения о включении или исключении компаний из реестра". В среднем, в каждом приказе об исключении из реестра фигурируют около 15–20 компаний.

2 апреля Ростуризм издал приказ об исключении из реестра 301 туроператора, в приказ вошли компании, которые за прошедший год обанкротились, к примеру, "Магазин хороших путевок", "Аврора Интур" и "Сизонс". А некоторые компании не продлили во время финансовое обеспечение из-за реорганизации, закрытия филиалов и по другим причинам. Это такие компании, как, ВАО "Интурист", "Travel System Санкт-Петербург" и другие.