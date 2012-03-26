В России будет создан Фонд для защиты россиян за рубежом

Директор департамента туристской деятельности и международного сотрудничества Минспорттуризма Андрей Гаврилов сообщил, что в ближайшее время в России будет создан Фонд защиты прав потребителей в сфере туризма, который обеспечит соблюдение прав граждан РФ за рубежом в случае банкротства туроператора.

На заседании рабочей группы в Совете Федерации в Москве в понедельник Андрей Гаврилов сказал, что создание фонда относится к числу концептуальных изменений, подготовленных ко второму чтению в Госдуме законопроекта о поправках в федеральный закон о туристской деятельности в РФ.

По словам главы департамента, средства фонда будут направлены на оперативный вывоз туристов в случае неплатежеспособности туроператора, а также на оплату проживания туристов в отелях, если туроператор не выполнил свои обязательства.

Андрей Гаврилов отметил, что фонд будет создан за счет взносов туроператоров. Как пояснил глава департамента, министерство предлагает установить взнос в размере 0,5% от объема реализованного компанией турпродукта. По его словам, механизм создания и юридическая форма фонда на данный момент пока еще прорабатывается.