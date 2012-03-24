Греческая туриндустрия возлагает большие надежды на россиян

Грецию в текущем году посетят, как прогнозируется, на 30-40% больше российских туристов, чем год назад, сообщил генеральный секретарь Греческой национальной туристической организации Йоргас Колепсос.

По его словам, в этом году бюджет, выделяемый Грецией на рекламу в России, увеличится вдвое - до 2 млн евро.

"Это примерно 20-30% от общего бюджета, выделяемого на рекламу и продвижение туристических возможностей в разных странах, что говорит о приоритетном значении России для греческого туризма", - подчеркнул Колепсос, передает портал Интерфакс-Туризм.

Он заявил, что еще 4 млн евро будет направлено на совместную рекламу Греции с иностранными туроператорами, включая российских.

Отметим, что в 2011 году Грецию посетило почти 612,5 тыс. туристов из РФ. Значит, в 2012 "индустрия гостеприимства" этой страны рассчитывает приять около миллиона россиян.