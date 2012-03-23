МЧС РФ летит на помощь заболевшим в Гоа и Шри-Ланке российским туристам (ВИДЕО)

Двух российских туристов, у которых за рубежом обнаружились серьезные проблемы со здоровьем, в ближайшее время вывезут самолетом МЧС. Об этом в пятницу сообщил пресс-секретарь Федерального агентства по туризму Олег Мосеев.

Оба путешественника находятся в одном регионе Индийского океана. Один из них – уже 2 недели лежит в парализованном состоянии в клинике индийского штата Гоа. Другой россиянин, нуждающийся в лечении, сейчас пребывает на острове Шри-Ланка.

В штабе спасателей решается вопрос о доставке граждан на родину одним бортом.

"Стало известно, что у двоих наших туристов возникли проблемы со здоровьем. Один из них застрахован и отдыхает в Шри-Ланка организованным образом — через тур-агентство. Однако второй турист, пребывающий в Гоа, не имеет страховки, он организовывал свое путешествие самостоятельно. Молодой человек оказался в непростой ситуации: у него защемлен нерв позвоночного столба, и он находится в состоянии временной парализации. Оба туриста нуждаются в госпитализации. В настоящий момент этот вопрос прорабатывается совместно с Минздравсоцразвития и МЧС. Оба россиянина будут доставлены бортом МЧС в Россию. Медики уже наготове. Если не возникнет срочной необходимости ускорить вылет, он будет осуществлен в понедельник", — прокомментировал ситуацию Олег Мосеев каналу "Россия-24".