25-27 марта Петербург посетит министр туризма Израиля Стас Мисежников

Министр встретится с губернатором Георгием Полтавченко и вице-губернатором Василием Кичеджи, ведущими туристическими компаниями города, а также выступит перед студентами Санкт-Петербургского университета экономики и финансов.



Приезд министра приурочен к открытию нового туристического сезона. Израильский министр туризма обсудит с губернатором Санкт-Петербурга Георгием Полтавченко и вице-губернатором Василием Кичеджи перспективы развития туризма между Израилем и Санкт-Петербургом и другие направления экономического сотрудничества. Стас Мисежников выступит перед студентами ФИНЭКа с лекцией "Роль туризма в экономике Израиля". Об этом рассказали в Генеральном консульстве Израиля.



Туризм – одна из ведущих отраслей израильской экономики. Израиль пользуется большим спросом как туристическое направление благодаря уникальному сочетанию истории и современности: это одна из колыбелей мировой цивилизации и в то же время динамичная страна с развитой туристической инфраструктурой. В 2011 году Израиль посетили 3,4 млн туристов со всего мира.



Министерство туризма Израиля придает большое значение российскому направлению, поскольку Россия занимает второе место – после США – по количеству посещающих Израиль туристов. Введение безвизового режима между Израилем и Россией в сентябре 2008 года способствовало увеличению туристического потока между нашими странами. Количество туристов (включая тех, кто путешествует с однодневными путевками) из России в Израиль в 2011 году выросло на 37% по сравнению с 2008 годом. В 2011 г. Израиль посетили 488 тыс. туристов из России.



В настоящее время между городами России и Израиля существует до 70 авиарейсов, в зависимости от сезона. Большую часть пассажирских перевозок между Россией и Израилем осуществляют авиакомпании "Россия", "Трансаэро" и "Эль Аль" (Израиль). Так, Петербург с Тель-Авивом соединяют 7 регулярных прямых рейсов в неделю.



Министерство туризма Израиля проводит в России активную рекламную кампанию, включая организацию специальных пресс-туров для российских журналистов.