С тех пор как с легендарным круизным лайнером "Титаник" произошла страшная трагедия и он погрузился во мрак Атлантического океана, судно всегда привлекало к себе внимание любителей археологии и коллекционеров.

А в связи с предстоящим юбилеем трагической катастрофы внимание к покоящемуся на дне морском кораблю стало еще больше. Недавно "АН" писали про письмо, написанное врачом Титаника и про последнее меню пассажиров лаайнера.

На днях в интернете появилось беспрецедентное предложение: продается путешествие с погружением к "Титанику". Туристам представится возможность исследовать самое известное кораблекрушение в мире на глубоководном аппарате «Мир». Стоимость необычного тура на 13 дней составляет $ 12,500 на одного пассажира. В стоимость включены ночевка в столице канадской провинции Ньюфаундленд и Лабрадор Сент-Джонсе (St. John's), проживание в двухместной каюте на борту сопровождающего судна, трехразовое питание, лекции, семинары и вечеринки. А также погружение на глубину 12 500 футов в ледяные воды Атлантического океана на аппарате "Мир", сообщает «РБК». Общее время спуска к "Титанику" займет около двух с половиной часов, в течение которых мы сможем понаблюдать за обитателями подводного мира, насладиться захватывающем зрелищем морских глубин.



