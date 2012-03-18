Россия и Турция подписали программу сотрудничества в сфере туризма

Ростуризм и министерство культуры и туризма Турции в субботу в рамках выставки "Интурмаркет" в Москве подписали программу совместных действий о сотрудничестве в сфере туризма на 2012-2013 гг.



Подписи под документом поставили глава Ростуризма Александр Радьков и первый заместитель министра культуры и туризма Турции Озгюр Озаслан. На церемонии подписания присутствовал также генеральный секретарь Всемирной туристской организации ООН (UNWTO) Талеб Рифаи.

Этот документ позволит создать более высокие условия для отдыха в Турции российских граждан.

"Данный документ нацелен на повышения уровня безопасности российских туристов, - сообщил Радьков. – Речь идет об оперативном обмене информацией, а также о том, чтобы своевременно оказывать необходимую медпомощь. Речь идет о стоимости медуслуг в госпиталях и о повышении качества работы страховых компаний".

Озгюр Озаслан со своей стороны отметил, что подписанный документ является очень важным для обеих стран не только с точки зрения туризма, но и в социально-экономическом плане.

В 2011 году Турцию посетило 31,5 млн иностранных туристов, что на 10% больше, чем в 2010 году, а поток туристов из России вырос на 11,6% и составил 3,5 млн.

"Мы очень рассчитываем, что в связи с подписанным документом поток россиян в Турцию вырастет еще больше, также как и поток граждан Турции в Россию", - отметил первый замминистра, добавив, что Турция приложит все усилия, чтобы россияне чувствовали себя в Турции как у себя дома, сообщает turmayak.ru.

Он также сообщил, что в 2011 году Стамбул, крупнейший город Турции, посетило 8 млн иностранных туристов, из которых 482 тыс. – россияне. "Мы рассчитываем, что поток российских туристов будет расти не только на морские курорты, но и в Стамбул, - сказал Озаслан. – Бывать в Турции и не посетить Стамбул, это все равно, что быть в России в Москве и не поехать в Санкт-Петербург".



