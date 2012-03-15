В Китае опять избили российских туристов

В китайском Хэйхе случился очередной неприятный инцидент с российскими туристами, приезжающими на отдых и шопинг. На этот раз пострадали брат и сестра из Амурской области, Диана и Иван.

Туристов избили и едва не отправили в тюрьму , когда они не захотели покупать куртку в одном из торговых центров.

При отказе покупки китайский продавец пнул Диану. Иван заступился за сестру и на россиян налетели другие продавцы из павильонов. Девушку ударили ножовкой по голове, брата сильно избили.

В госпитале врачи наложили Диане швы на голову, а потом туристы попали к местной полиции. Продавец успел переговорить с полицейскими, и те повернули дело так, будто россияне совершили нападение на китайского торговца. У Дианы и брата отобрали паспорта, а затем потребовали 80 тысяч юаней, угрожая в противном случае посадить в тюрьму. Но таких денег у туристов не оказалось.

Пострадавшие пытались обратиться к российским правоохранительным органам, но в Амурской области по телефону туристам ответили, что не оказывают помощь россиянам за рубежом. Тогда туристам удалось связаться с Министерством иностранных дел через журналистов портала. В результате Министерство внешнеэкономических связей Амурской области вместе с правительством города Хэйхе смогли уладить конфликтную ситуацию. Диане и Ивану вернули паспорта, но им нужно заплатить штраф в 500 юаней за мелкое правонарушение, сообщает "РБК".

Отметим, что это далеко не первый случай драк между россиянами и китайцами в Хэйхе. Теперь китайская сторона стала беспокоиться, что в Амурской области начнут бить китайских туристов.



