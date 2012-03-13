Ассоциация туроператоров России составила рейтинг туркомпаний

Аналитическая служба Ассоциации туроператоров России (АТОР) составила рейтинг крупнейших российских туристических компаний за 2011 год. Список возглавил холдинг "OTI Россия" (туроператоры Coral Travel и Sunmar), компании "Библио Глобус" и TUI Russia & CIS.

Оборот трех ведущих компаний составил 29,49 миллиардов рублей, 15,84 миллиардов рублей и 15,36 миллиардов рублей соответственно. За год они обслужили миллион, 515 тысяч и 514 тысяч туристов соответственно.

Рейтинг АТОР составлен на основании данных, предоставленных самими компаниями, передает РИА Новости.В десятку лучших вошли компании: "Приморское агентство авиационных компаний" ("Всероссийская сеть "Билетур""), "Трансаэро тур", "Южный крест", "Клуб путешествий "Крылья"", "Академсервис", Pac Group, KMP Group. Во второй десятке - компании UTS Travel, "Санрайз тур", "ИнтАэр", "DSBW-Tours Континент", "Туринфо группа РФР", Astravel, "Ванд Интернешнл тур", "Водоходъ", Art-Tour, "Пантеон".Анкеты для рейтинга АТОР заполнили 37 туроператоров. Некоторые туроператоры отказались от участия в рейтинге, но их показатели были оценены экспертами рынка.

По экспертной оценке Ассоциации, в неофициальном рейтинге за прошлый год первое место по количеству отправленных туристов принадлежит компании "Пегас туристик", которая продала от 1,5 до 2,5 миллионов турпакетов. На втором месте - Tez Tour, третье за "OTI Россия", на четвертом и пятом - НТК "Интурист" и "Анекс Тур". Также в первую десятку (после "Библио Глобус" и TUI) должна была бы войти компания "Натали Турс", чьи продажи оцениваются примерно на уровне 300 тысяч пакетов в год.



Также АТОР составил рейтинг крупнейших розничных сетей в сфере туризма в 2011 году. Первые места заняли сети Global Travel (744 тысячи туристов), "Сеть магазинов горящих путевок" (409,8 тысяч туристов), "Горячие туры" (315 тысяч). Все три ведущие сети объединяют примерно равное число агентств - от 536 до 582.