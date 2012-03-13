Семеро украинских туристов задержаны в Германии

В Германии задержаны семеро украинских туристов, которые поехали отдыхать на выходные дни по маршруту Львов—Дрезден—Краков. Их забрали в полицейский участок прямо из автобуса. Причина - у них была открыта не туристическая, а бизнес-виза.



Украинцы сейчас по одному пытаются вернуться домой. У одной из туристок, Олеси, было приглашение из Германии. Женщина успела вернуться домой со своей группой.

МИД Украины отмечает, что в правилах отмечено: документы должны совпадать с реальной целью путешествия, а ответственность лежит на гражданах, которые подают недостоверные данные, что может подвергнуть рискам в странах шенгенской зоны.

Туристическая компания, которая организовывала путешествие, как такое случилось, объяснять отказалась. Вину в турфирме возлагают на самих туристов: «Внимание немецкой дорожной полиции привлекли только документы тех туристов, которые пребывали в туре на основании самостоятельно открытых в консульских учреждениях Республики Польша многоразовых шенгенских виз».



Немецкие стражи порядка не желают комментировать инцидент, сообщает glavred.info. Туристы подозреваются в использовании визы, полученной обманом. Обвинение влечет за собой крупный денежный штраф. Пока же украинские туристы оплатили по 67 евро за работу полицейского участка в выходной. Стоимость билетов домой оплатит турфирма.



