Мэрия Бангкока ведёт проверку отеля, где погибли двое россиян (ВИДЕО)

Тщательную проверку гостиницы Grand Park Avenue, в результате пожара в которой в ночь с четверга на пятницу погибли двое россиян, проведет муниципальная администрация столицы Таиланда, сообщил в понедельник вице-губернатор Бангкока Тирахон Маномаипхибул.

По словам замгубернатора, в случае если будут обнаружены нарушения положений Строительного кодекса 1992 года, власти города намерены подать иск против владельца гостиницы. Если его признают виновным в нарушениях, ему грозит тюремное заключение сроком до трех месяцев и штраф до 60 тысяч бат (около 2 тысяч долларов), передает ИТАР-ТАСС.

Маномаипхибул сообщил также, что Департамент общественных работ направит более 1 тысячи частных инспекторов на проверку 50 главных зданий Бангкока с целью выявления соответствия противопожарных систем положениям кодекса безопасности. Если инспекторы будут проводить проверки халатно, их лицензии будут отозваны, подчеркнул чиновник.

Представитель полиции Бангкока Раттасак Раксалам сообщил, что по делу о пожаре в гостинице в центре Бангкока власти уже допросили девять человек, включая владельца и сотрудников гостиницы, пожарных, чиновников городской администрации и экспертов Инженерного института Таиланда.

По словам полицейского, после сбора всех доказательств может быть возбуждено дело о халатности, повлекшей гибель одного и более человек. Полиция проверяет также все разрешения на строительство, чтобы определить, были ли в гостинице проведены нелегальные работы. Если будут выявлены нарушения, против виновников выдвинут обвинения в уголовном суде, указал Раксалам.

Представитель полиции сообщил также, что пострадавшие и родственники жертв могут обратиться в администрацию гостиницы за компенсацией. В случае если стороны не достигнут соглашения, бывшие клиенты смогут подать в суд гражданский иск против владельцев гостиницы.

Согласно опубликованным в понедельник данным опроса общественного мнения, более половины жителей Бангкока считают, что городские системы предупреждения пожаров не заслуживают доверия.

Представитель полиции Таиланда Раттасак Раксалам сообщил ранее, что в общей сложности в результате пожара в гостинице в Бангкоке ранения получил 21 человек. Возгорание возникло на четвертом этаже 15-этажной гостиницы в четверг в 21:50 по местному времени (18:50 по московскому времени).

"АН" писали, что в субботу в госпитале Клуинамтай Бангкока скончался, не приходя в сознание, иркутчанин Игорь Бандера, супруг Людмилы Бендера, умершей накануне в больнице после пожара в отеле Grand Park Avenue.

Из числа россиян, пострадавших при пожаре, в больнице Бангкока находится еще Евгений Серегин 1972 года рождения с ожогом гортани. Марина Черкашина 1958 года рождения, была выписана из больницы в субботу.