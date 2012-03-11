Губернатор Краснодарского края Александр Ткачев предложил создать особую экономическую зону туристско-рекреационного типа на территории города Сочи и включить ее в состав Северокавказского туристического кластера под управлением ОАО "Курорты Северного Кавказа".

С такой инициативой он выступил в воскресенье на совещании у президента России по вопросам развития туризма в стране.

"Что касается постолимпийского наследия, огромные ресурсы вкладываются в спортивные сооружения, и цена увеличивается, поэтому инициатива создания свободных экономических зон нами поддерживается. Хочу отметить, что создавать в городе Сочи свободную экономическую зону мне представляется целесообразным именно сейчас", - подчеркнул Ткачев, передает РИА Новости.

"Многие строящиеся объекты в Сочи будут построены, а чтобы нормы были применены, нужно, как минимум, год- полтора, поэтому считаю целесообразным создать такую зону в Сочи и назначить «Курорты Северного Кавказа» единой управляющей компанией", - сказал он.

"Это касается непосредственно спортивных объектов, которые сегодня строятся и будут эксплуатироваться", - добавил Ткачев.

"АН" писали, что сегодня Дмитрий Медведев внёс на утверждение в заксобрание Краснодарского края кандидатуру Александра Ткачёва для утверждение на четвёртый губернаторский срок. Сегодня же Дмитрий Медведев встретился с иностранными инвесторами ОАО "Курорты Северного Кавказа".

Напомним, в соответствии с действующим законодательством, в 2014 году закончится действие так называемых "олимпийских льгот", и затраты на эксплуатацию объектов, построенных к Олимпиаде, могут составить порядка 50 млрд рублей в год. По оценке экспертов, дополнительная финансовая нагрузка отразится на цене услуг для туристов, а на фоне ввода в эксплуатацию первых очередей курортов Северокавказского туристического кластера конкурентоспособность туристической отрасли Сочи, таким образом, снизится.

Для эффективной работы созданной в Сочи инфраструктуры туристический поток на этот курорт должен увеличиться с нынешних 1,5 млн человек в год до 4–5 млн. человек ежегодно, считают специалисты.