Президент принял источники миллиардов долларов для российских курортов

Президент России Дмитрий Медведев в воскресенье в Краснодаре принял иностранных инвесторов, готовых участвовать в финансировании проектов по развитию курортов на Юге России и предложил обсудить вместе возможность сделать сотрудничество более выгодным.

Председатель Совета директоров российской компании "Курорты Северного Кавказа" Ахмед Билалов представил президенту России Дмитию Медведеву иностранных инвесторов, среди которых были представители Франции, Южной Кореи и США. Билалов отдельно остановился на австро-итальянском бизнесмене Микаэле Зибере, который, по его словам, только в одной Италии владеет горнолыжными трассами протяженностью 1,2 тысячи километров.

Столько же, по словам Билалова, предполагается построить и на Северном Кавказе.

"Линейка всех инвесторов очень разнообразна, в то же время для проекта достаточна", - сказал он.

Медведев поблагодарил иностранных гостей за интерес к России и готовность инвестировать в регион. Он предложил им обсудить с ним инвестиционные предложения, которые помогли бы развитию туризма на Северном Кавказе.

"Знаю, что существует целый набор инвестиционных предложений, идей, связанных с инвестированием в наши кавказские республики, с развитием горноклиматического туризма, развитием других туристских возможностей. Мне было бы интересно узнать ваше мнение о том, что еще можно было бы сделать", - сказал президент, передает ИТАР-ТАСС.

"Встреча с бизнесом, и российским, и иностранным, - это всегда обмен мнениями, предложениями, пожеланиями по тому, что необходимо сделать для того, чтобы наше инвестиционное сотрудничество было более продуктивным", - отметил Медведев.

Сейчас "Курорты Северного Кавказа" имеют юридически обязывающие соглашения с бизнесменами из Франции, Кореи и Сингапура на сумму 3,3 миллиарда долларов и с российскими инвесторами - на 77 миллиардов рублей.

ОАО "Курорты Северного Кавказа" предполагает привлечь ещё порядка 10 миллиардов долларов инвестиций французского госхолдинга CAISSE DES Depots et Consignations для создания в регионе туристического кластера, сообщил Ахмед Билалов на встрече президента РФ Дмитрия Медведева с иностранными инвесторами.